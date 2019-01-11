Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti Bizlerin Değil Milletimizin Partisidir.
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti bizlerin değil milletimizin partisidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti bizlerin değil milletimizin partisidir. Zaten milletimize mal olduğu için buralara geldik. Bizler sadece milletimiz adına görev yapan emanetçileriz."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:45 Kaynak: AA
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