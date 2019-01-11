Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti Bizlerin Değil Milletimizin Partisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti Bizlerin Değil Milletimizin Partisidir.

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti bizlerin değil milletimizin partisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti bizlerin değil milletimizin partisidir. Zaten milletimize mal olduğu için buralara geldik. Bizler sadece milletimiz adına görev yapan emanetçileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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