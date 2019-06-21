Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti bu seçimin kaybedeni olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti bu seçimin kaybedeni olmaz, niye? Çünkü şuanda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde meclis kahir ekseriyeti bizde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti bu seçimin kaybedeni olmaz, niye? Çünkü şuanda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde meclis kahir ekseriyeti bizde. Komisyonların tamamı bizde, meclis başkan vekillikleri aynı şekilde. Orada onun olması halinde sürekli belirli bir sıkıntıların olacağı ortada. Çünkü burada düşünce birliği olmayacaktır. Yönetim birliği olmayacaktır. Sürekli olarak bir çok konularda anlaşmazlıkların çıkacağı ortadır" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman moderatörlüğünde sosyal medya ve televizyon ortak yayınına katıldı.



"Suriye'de güvenli bölgelere TOKİ eliyle konut bunları yerleştirelim istiyoruz"



Suriye'de güvenli bölgeyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin bölgesine dönecek olan Suriyeliler var. Bunlarla beraber terör koridoru olarak belirlediği bölgeyi terör koridoru olmaktan çıkardık. Cerablus Elbab temizlenmesiyle birlikte Münbiç'i zorluyoruz. Orası da iskan bölgesi haline gelecek. Aynı şekilde İdlib'te çok ciddi sayıda insan yaşıyor, bu arada insanlar göçe zorlandı. Bizim gözlem küllerine taciz atışları yapıldı. Putin'le yapılan bu görüşmeler neticesinde oraları sükünete kavuşturduk. Ateşkes ilan edildi. Derdimiz burayı artık bir savaş bölgesi olmaktan kurtarıp, buradaki halkının evimde daha rahat kalabileceğim durumuna kavuşturmak istiyoruz. Bunun için parasal kaynakların bulunması gerekiyor. Bunları artık konteynır çadır hayatından kurtaralım. Bunlara TOKİ eliyle olabilir, bazı uygun konutlar yaparak bunları bu konutlara yerleştirelim istiyoruz. Bizim sınırlara yakın bölgelerde uygun yerleri tespit edelim ve oralara yerleştirelim. Bizim güvenli bölge diye ifade ettiğimiz bir yer vardı. Obama buna çok iyi baktı ama adım atmadı, Trump'ta adım atmadı. Bu konuyla ilgili aklına yatıyor, faydasına inanıyor. Terör koridoru olan bölgeyi güvenli bölge haline getirirsek, koalisyon güçleri olarak güvenliğini sağlarsak, bizler bu işin inşaatı noktasında onların destekleriyle buna gireriz. 330 bin sayısın 1 milyona çıkartırız, belki daha fazla olur. Bana bir ara Merkel bu konuda vaatte bulundu. Bu kadar insanı beslemektense mali desteği veririm dedi. Ama orada kaldı. Bu işi kovalama noktasına gelebiliriz. 40-50 kilometre içeriye doğru girecek. Bu insanların içerisinde durumu iyi olanlar var, vatandaşlık müracaatı olanlar var. Bunların içinde avukatı, mühendisi olanlar var. Çünkü durumu ekonomik durum güçlü. Suriye'de yaşarken, bunlar imkanları olan, buraya geldiler bir kısmı ticari hayata başladı. Bir kısmı vatandaşlık aldı ve ticari hayatını sürdürüyor. Bazı yerlerde sıkıntısı olanlar var ki, bunlarla ilgili içişleri bakanlığımızı yakın takip yapıyor. Güvenli bölge yürürlüğe girdiği andan itibaren biz insanlara diyeceğiz ki buyurun artık evinize dönebilirsiniz. Sizleri artık biz kendi topraklarınıza gitmenizi tavsiye ediyoruz" dedi.



"Davaya inanmışsanız, o davadan kopamaz, o davanın eri olur yolunuza devam edersiniz"



AK Parti davasında millete hizmetin birinci öncelik olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti 17 yıllık iktidarı boyunca izlediği siyasetle büyük bir dava hareketi olduğunu gösterdi. Bu davada millete hizmet birinci öncelik olmuştur. Koyduğumuz hedeflere ulaşmak ve milletin gönlünü kazanmak için çalıştılar. Son günlerde bu söylediğiniz ifadeler ciddi manada önümüze geliyor. Ama partimizde görev almış bazı isimlerin bu dava hareketinden kopma, kendilerine göre yeni bir yol çizme haberleri gündeme geliyor. Partiye kırgınlık, partiden kopmak gibi bir şey olmaz. Çünkü olmamalı, eğer bir davaya inanırsanız, bu davada kopamaz, bu davanın eri olursunuz ve o yolda ilerlemeye devam edersiniz. Hiçbir diriliş siyasetinde yer bulamamış unutulup gitmiştir. Grup kuracak kadar milletvekiliyle ayrılıp gidenle oldu. Onlardan bir tane var mı? Bunu soralım kimse o insanların adını dahi hatırlamaz. Ayrıca yine partimizde en üst kademeler gelmiş, bakanlık yapmış ayrıldı. Ayrılma dememize rağmen akademisyen olacağım diyerek ayrıldı. Parti kurmuştu, o da yok oldu. Ama şimdi düşünün ak partiden ayrılıp partimi kuracak, CHP milletvekili olarak yoluna devam edecek. Benzer bazıları oldu. Çıktı, bir tanesi bu seçimlerde bakanlık yaptı, parti kurmaya teşebbüs etti, son seçimlerde ordudan belediye başkan adayı oldu. Bizde Hilmi Bey'le orduda girdi, açık ara Hilmi Bey seçimi kazandı. AK Parti bir defa millet hareketidir. Milletin gönlünü kazanmış büyük bir partidir. Milletin gücünü arkasına alan parti kendini bir yere kilitledi. 2023 vizyonu, bu yolda bizimle yürüyenler kopanlar olacaktır. Siyasi hareketlerinin hepsinde var. MHP bile birileri koptu, kendilerine göre parti kurdular, bakalım nereye kadar yürüyecekler. Bunlar ana gövde değil, parça, bunların istiklali çok fazla olmaz. CHP'de bunlar oldu. Şimdi bizimle ilgili olarak bir partiye kırgınlık olursa kaybedenler olur, davaya kırgınlık asla olmaz. Bu davadan kopup ayrılan nereye kadar ben sana kırgın değilim, nereye kadar diyeceğim ki, kopup gittiyse, Selamün Aleyküm, Aleyküm Selam bir yere kadar deriz. Partimize karşı bir ihanet halkası oluşturuluyorsa onlara karşı el bebek gül bebek davranacak halimiz yok" diye konuştu.



"Davaya küsülmez, bütün kırgınlara, küskün olanlara anlatmaya çalışıyoruz"



En geniş teşkilat ağına sahip olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda en geniş örgüt ağına teşkilat ağına sahip bir parti olarak biz nerede küskün dargın varsa bunlara yönelik ana kademe gençlik kolları olarak yoğun çalışmaların içinde olacağız. Hizmet aşkıyla zaten koşmuşuz, koşturmuşuz. Onun için bizde onlara hep dedik ki, davaya küsülmez. Bütün kırgın küskün olanlar varsa anlatmalısınız. Yanlış mı yaptık, bu yanlışlarımızı sizlerde söyleyin, bizde bu yanlışları düzeltme yoluna gideriz" dedi.



"Bunların hiçbirisinin israf olmadığını tarih de kaydedecek, millet de kaydedecek"



İsraf söylentilerine ilişki konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana göre tamamıyla abartıdan müteşekkil bir yaklaşım mesela millete yaptığımız hizmeti israf telakki edenler var. Vahdettin köşkü bizim o yıkık halden bu hale getirmek, birilerine göre israftır. Ana muhalefet buraya israf diyor. Külliyeye israf diyor. Ben burayı şu anda kullanmıyorum. Zaman zaman buraya gelişlerim olur, misafirlerimle beraber gelirim. Benim kaldığım çok istisnadır. Ben kendi evimde kalıyorum. Kısıklı'da kendi evimde kalıyorum. Geniş bir aile olarak hep aynı yerdeyiz. Burada kaldığımız çok çok istisnadır. Bunun kampanyasını ana muhalefet hep yapmıştır yapmaya devam edecektir. Buraya az önce söylediği gibi İstanbul zirvesini burada topladık. Burada o toplantıyı yapmamız büyük devlet olmanın emaresidir. Aynı şekilde Ankara Külliyede yaptığımız toplantılarda o tür yaklaşımlar, gelenlerin bakış açısı Türkiye'ye karşı değişiyor. Recep Tayip Erdoğan ortaya koyduğu bir yatırım değil, bu dünyanın ülkeme bakışını değiştiren bir yaklaşım. Putin'in bir ifadesi var, çok manidardır, 'Büyük devletler bu tür yerlerden anlaşılır.' Benim ilk resmi ağırlamayı yaptığımızda dedi. Onların kremlin sarayına baktığımız zaman çok çok farklıdır. Onun için ben saray ifadesini kullanmadım, külliye ifadesini seçtik. Biz o külliyede bir şey yapmıyoruz. Muhtarları ağırlamaya devam ediyoruz. Bunların hiçbirisinin israf olmadığını tarih de kaydedecek, millet de kaydedecek. Buradan bakıldığı zaman israf ediyor diyorlar. Ben şimdi bütün bunlarla neyine şatafat diyeceğiz. Kibir ben bir defa konuşmalarım takibe alınırsa konuşmalarımda ben bütün teşkilatımı tevazu telkin ettim. Halka karşı tevazu da kararlılık içinde olacaksınız. Halkın karşısında tepeden bakmak olmaz. Bunu da elimizden geldiğince yapmaya gayret ediyoruz. Bizimde hatalarımız olabilir. Bizleri bununla özellikle yaftalayanlar, bu şekilde damga vuranlar biraz da kendilerine bakarlarsa istikameti çok daha doğru buluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"AK Parti bu seçimin kaybedeni olmaz"



Erdoğan, "AK Parti bu seçimin kaybedeni olmaz, niye? Çünkü biz şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde konuşmamın başında söylediğim gibi meclis kahir ekseriyetiyle bizde. Komisyonların tamamı bizde, meclis başkan vekillikleri aynı şekilde. Dolayısıyla İstanbul'a hizmet ancak bu şekilde olur. Orada onun olması halinde sürekli belirli bir sıkıntıların olacağı ortada. Çünkü burada düşünce birliği olmayacaktır. Yönetim birliği olmayacaktır. Sürekli olarak bir çok konularda anlaşmazlıkların çıkacağı ortadır" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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