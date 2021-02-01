Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (1)
01.02.2021 16:18
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erol Olçok'u anması Bursa'da kongrenin düzenlendiği salondan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya, Adana, Bursa, Muğla 7.
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