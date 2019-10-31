Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi (2)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi (2)

7 saat önce

AK Parti Genel Merkezi AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşaması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il...

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşaması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldi (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:29 Kaynak: AA
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