Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan müdafaasında en ön safta yer almak demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan müdafaasında en ön safta yer almak demektir."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partililerle kavga eden İYİ Partili vekil: Dövecek misiniz? 250 kişisiniz, biz 7 kişiyiz hadi buyurun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abimiz" dediği Alaaddin Şahin'in tabutuna omuz verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda parti üyesi ile görüştü, salonda kahkaha tufanı koptu Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:16:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]