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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan müdafaasında en ön safta yer almak demektir.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan müdafaasında en ön safta yer almak demektir."
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