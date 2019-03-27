Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'de Siyaset Yaparken, Sırf Aday Olamadım Diye Başka Yere Gitmişsen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'de Siyaset Yaparken, Sırf Aday Olamadım Diye Başka Yere Gitmişsen...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen Düzce Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen Düzce Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Düzce, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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