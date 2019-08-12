Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'deki bayramlaşmaya telefonla bağlandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'deki bayramlaşmaya telefonla bağlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'deki bayramlaşmaya telefonla bağlandı Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:48 Kaynak: DHA
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