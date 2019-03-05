Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, seçim otobüsü ile geldiği ilçe başkanlığında yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Erdoğan'a çıkışta partililer ve çevrede bulunanlar yoğun ilgi gösterdi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:44 Kaynak: DHA

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