Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
'daki son durağı Esenyurt
mitinginin ardından AK Parti
Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, seçim otobüsü ile geldiği ilçe başkanlığında yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Erdoğan'a çıkışta partililer ve çevrede bulunanlar yoğun ilgi gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:44 Kaynak: DHA
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