Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın babasının cenazesine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın babasının cenazesine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın babasının cenazesine katıldı

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın babasının cenazesine katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın vefat eden babası Alaaddin Şahin'in cenaze törenine katıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakiben

düzenlenen cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merhum Alaaddin abimiz duruşuyla, İslam'a olan bağlılığı, sadakatiyle çok farklı bir insandı. Geride bıraktığı ailesi, kerimesi şu anda aynı zamanda bizim davada yol arkadaşımız, beraberce mücadeleyi sürdürüyoruz. Fakat hocamın ifade ettiği o duruş hakikaten asil. Tam İslam'a yakışan duruş ile son olarak Konya'daki toplantımızda aynı masada beraber olduk. ve şimdi de inanıyorum ki Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, mekanı cennet olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından tabuta omuz verdi. Cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden ayrıldı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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