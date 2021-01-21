Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı: (3)

21.01.2021 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı: (3), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son bir gayretle Türkiye'yi yeniden oyunun dışına itmek, rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenlerin ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüğünü belirterek, "Buna karşılık dostlarımızın muhabbetini, sevgisini, desteğini de güçlü bir...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son bir gayretle Türkiye'yi yeniden oyunun dışına itmek, rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenlerin ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüğünü belirterek, "Buna karşılık dostlarımızın muhabbetini, sevgisini, desteğini de güçlü bir şekilde yanımızda hissediyoruz. 2023 seçimleri diğer birçok faktörün yanı sıra bu tarihi sürecin başarısı bakımından da önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Merhum Abdurrahim Karakoç'un "Beden ölür, çürür, cana bakın siz/ Kim kiminle yürür, ona bakın siz/ Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz." dizelerini hatırlatan Erdoğan, "Hayatımız boyunca yaptığımız gibi bundan sonra da haktan ve hakikatten yana bakarak yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin duasını en büyük paye kabul ederek hizmet ve eser üretmeyi sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın salgının gölgesinde geçirilmesine rağmen yatırımlarda ve bütçe uygulamalarında oldukça iyi sonuçlarla kapatıldığını vurgulayan Erdoğan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tamamına yakını ciddi küçülme beklediği bir dönemde yılı pozitif büyümeyle kapatmayı umduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle ihracatçıların ve ihracata yönelik üretim yapan sanayicilerin bu kriz dönemini adeta fırsata çevirdiğini dile getirerek, "Salgın tedbirleri nedeniyle sıkıntıya düşen tüm kesimlere devletin imkanlarını sonuna kadar açtık. Hibe ödemelerinde destek programlarına kadar pek çok uygulamayla bu sıkıntılı dönemde milletimizin yanında yer aldığımızı gösterdik. İnşallah 2021 yılında çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizi yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel, ekonomik ve siyasi sistemdeki sarsılmanın yeni bir yapılanmaya doğru gittiğini, yaşanılan büyüklü küçüklü badirelerin ülkeyi her türlü krize dayanıklı hale getirdiğini vurguladı.

Temel hizmet altyapılarından savunma sanayisine kadar her alandaki hedefleri hayata geçirebilecek seviyeye gelindiğine inandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı ve inşa etiğimiz siyasi mimari sayesinde ülkemizi inşallah yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle değerlendiremediğimiz fırsatları inşallah bu defa kaçırmayacağız. Tabii bu tabloyu sadece biz görmüyoruz. Kimi rakibimiz, kimi hasmımız, kimi dostumuz olan çevreler de bu fotoğrafı okuyor. Ülkemin son dönemde maruz kaldığı orantısız kimi saldırıların gerisinde işte bu sancı vardır. Son bir gayretle Türkiye'yi yeniden oyunun dışına itmek, rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenler ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumdadır. Buna karşılık dostlarımızın muhabbetini, sevgisini, desteğini de güçlü bir şekilde yanımızda hissediyoruz. 2023 seçimleri diğer birçok faktörün yanı sıra bu tarihi sürecin başarısı bakımından da önemlidir. Teşkilatlarımıza her fırsatta seçim gününe kadar var güçleriyle çalışmalarını telkin etmemizin gerisinde üstlendiğimiz tarihi sorumluluğu hakkıyla yerine getirme arzusu yatıyor. Sizler de kendi illerinizde aynı misyonu taşıyorsunuz. İnşallah hep birlikte bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan, konuşmasının sonunda toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı: (3) - Son Dakika


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