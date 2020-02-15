Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur.

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bunun için ülkemizi hedef alanlar, aynı zamanda AK Parti'ye de saldırıyor."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:58 Kaynak: AA
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