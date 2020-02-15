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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur.
18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bunun için ülkemizi hedef alanlar, aynı zamanda AK Parti'ye de saldırıyor."
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