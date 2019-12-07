Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler."
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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