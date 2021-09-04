Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış için geldiği baba ocağı Rize'de Güneysu İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış programları için geldiği Rize'de gerçekleştirdiği İkizdere Tüneli açılışının ardından TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman'ın evinde misafir oldu. Burada bir süre kalan Erdoğan ardından kara yolu ile ana baba ocağı Güneysu ilçesine gelerek AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından ilçe başkanlığı binasının altında bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan aracıyla Güneysu ilçesi merkez mahallesinde ki evine gitti.