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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması

03.11.2021 18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın Güven Mektubu Takdim Töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bugün 3 Kasım zaferinin yıl dönümü, 19 yıldır iktidardasınız. Bugüne dair neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört bir yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde hep devam etti, devam ediyor. Bu konuda asla fire vermedik." cevabını verdi.

Erdoğan, bu süreçte sadece Türkiye'de değil dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışını sürdürdüklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi kıtaları dolaşıyoruz. Afrika'nın 51-52 ülkesini dolaştım, Latin Amerika olsun Amerika'nın kendisi olsun buraları defaatle dolaştım." diye konuştu.

Bu bölgelere Türkiye'nin mesajını ulaştırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık, halen de bu tanıtma süreci devam ediyor." dedi.

"Gelecek nesiller için abide"

Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletlerin tam karşısındaki Türkevi'nin 4,5 yılda bitirilmesinin önemine işaret ederek, "Oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bizim için değil bizden sonra gelen nesiller için çok önemli. Bütün bunlar bizden çok, bizden sonra gelecek nesiller için de hakikaten abide olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek hızlı trenler, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, İstanbul- İzmir arasındaki otoyol gibi yatırımların unutulmayacak eserler olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Karadeniz bölgesinde Samsun'dan Sarp'a kadar uzanan otoyolu da başka bir şaheser olarak nitelendirdi.

AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde havaalanı sayısının 26'dan 56'ya çıktığını belirten Erdoğan, "Bu havalimanlarıyla birlikte çok daha önemli bir adım, 6 bin 100 kilometre yolumuz vardı, bunlar otoyol falan değildi, bunu yaklaşık 28 bin kilometre dolayına çıkardık." diye konuştu.

"Şu anda üniversitemizin olmadığı ilimiz yok"

Erdoğan, iktidara geldiklerinde 76 üniversite bulunduğunu hatırlatarak, "Bu 76 üniversiteyi 207 üniversiteye çıkardık. Şu anda üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Her ilde üniversitemiz var. Dolayısıyla Anadolu'nun tüm illerinde artık gençlerimiz, yavrularımız üniversiteye gitmek için Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Hakkari'de oradaki üniversite okuyacak, Şırnak'ta okuyacak, Van'da okuyacak." dedi.

Hastane olmayan il bulunmadığını, her yeri şehir hastaneleriyle donattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan daha güzel hizmet olur mu? Koronavirüs süresi içinde eğer bu hastanelerimiz olmasaydı halimiz ne olurdu? Koronavirüs salgınının olduğu sürede bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık. Aynı şey enerjide. Şu anda enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Hele hele Karadeniz'de doğal gaz olayıyla ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, buralardan doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğim. Ama biraz sabır. Oradan o doğal gazı çıkardığımız anda sadece inşallah devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, TEM Otoyolu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarının 19'uncu yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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