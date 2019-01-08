Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti İktidarları Döneminde Toplamda 1.8 Milyon Esnaf ve Sanatkara 93,4...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti İktidarları Döneminde Toplamda 1.8 Milyon Esnaf ve Sanatkara 93,4...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti iktidarları döneminde toplamda 1.8 milyon esnaf ve sanatkara 93,4 milyar lira kredi kullandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti iktidarları döneminde toplamda 1.8 milyon esnaf ve sanatkara 93,4 milyar lira kredi kullandırıldı. 2002 yılında esnafa uygulanan faiz oranı yüzde 45 iken bugün bu faiz oranı yüzde 5 seviyesine geriledi. Halkbank esnaf ve sanatkarların işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:42 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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