Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan daha sonra Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'na geçti.



Görüntü dökümü:



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-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi



-Erdoğan'ın binaya girişi



-Genel ve detaylar - İstanbul

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