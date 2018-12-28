Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında, System.String[]


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan daha sonra Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'na geçti. 

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi 

-Erdoğan'ın binaya girişi

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:36 Kaynak: DHA

İstanbul, Üsküdar, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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