Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazını Üsküdar
'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan daha sonra Sütlüce'deki AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı Binası'na geçti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:44 Kaynak: DHA
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