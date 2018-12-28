Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında, System.String[]


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan daha sonra Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'na geçti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:44 Kaynak: DHA

İstanbul, Üsküdar, Güncel
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