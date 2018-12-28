Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazını Üsküdar
'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan daha sonra Sütlüce'deki AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı Binası'na geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:53 Kaynak: DHA
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