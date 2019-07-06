CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI
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İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:37 Kaynak: DHA
İlkay DİKİCİ/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Erdoğan sabah saat 10.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak partisinin il başkanlığına geldi. Erdoğan burada ilk olarak milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Ardından partisinin İstanbul belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan yaklaşık 8 saat kaldığı İl Başkanlığından ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın binadan çıkması
Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
Detaylar
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