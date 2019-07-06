Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl binasından ayrıldı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:40 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Erdoğan sabah saat 10.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak partisinin il başkanlığına geldi. Erdoğan burada ilk olarak milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Ardından partisinin İstanbul belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan yaklaşık 8 saat kaldığı İl Başkanlığından ayrıldı.
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