CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI
1 saat önce
(aktüel görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:12 Kaynak: DHA
İSTANBUL - (aktüel görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI
(Tür: İstanbul
)
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