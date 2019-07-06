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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI

1 saat önce

(aktüel görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - (aktüel görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI
(Tür: İstanbul)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINDAN AYRILDI
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:12 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel
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