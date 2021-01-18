Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı: (1)

18.01.2021 15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. AK Parti, hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısını çalan bir parti olmadı." dedi.

Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Bugün 9 farklı ilde aynı anda kongrelerin yapıldığını kaydeden Erdoğan, yarın ve çarşamba günü de 5'er ilde aynı anda kongrelerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Erdoğan, çarşamba günü itibarıyla geçen yıl 18 Ekim'de başlayan kongrelerde toplamda 42 ilin tamamlanmış olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnşallah şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek 7. Olağan Büyük Kongremiz öncesi hazırlıklarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Tabii il kongrelerimizi çok daha farklı biçimde yapmayı hayal ediyorduk. Niyetim 81 il kongremizin hepsine, diğer çalışmalarımız sebebiyle bu mümkün olamazsa da gidebildiğim kadarına bizzat iştirak etmekti. Böylece hem teşkilatlarımızla hem ziyaret ettiğimiz şehirlerdeki vatandaşlarımızla kucaklaşacak, hasbihal edecek, hasret giderecektik. Salgın şartlarından dolayı ekim ve kasım aylarındaki birkaç il dışında maalesef bu ziyaretlere imkan bulamadık. Canlı bağlantı vasıtasıyla da olsa tüm il kongrelerimize iştirak etmeye çalışıyoruz. İnşallah aldığımız tedbirlerin ve geçtiğimiz günlerde başlattığımız aşı sürecinin başarıya ulaşmasıyla bahar aylarından itibaren yeniden sizlerle yüz yüze, ruberu hasret gidermeyi istiyoruz."

"Hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi sürekli bir adım öteye taşıyoruz"

Herkesin hayatında sınırlamalara yol açan salgına rağmen AK Parti teşkilatlarının geçen yılı 1 milyon yeni üyeyle kapatmış olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Hep söylediğim gibi AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. Üye kayıtları ve diğer çalışmalar vesilesiyle milletimizle ne kadar sık ve yakın hasbihal içine girersek, partimizin gerçek misyonunu o derece hakkıyla yerine getirmiş oluruz. AK Parti, hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısını çalan bir parti olmadı. İnşallah hiçbir zaman bu kampanyalar vasıtasıyla öyle de olmayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletin hizmetine adayan bir parti olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla AK Parti yöneticisi, her gün, her an milletimizle birlikte olan kişidir. Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Demokratlıkları zoru görene kadardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların da yüzleri seçimden seçime görülür. Biz, şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı, milletimize olan hizmetkarlığımızı sürdüren bir kadroyuz. Partimiz kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken de vesayetin cenderesinde mücadele ederken de darbecilere karşı direnirken de hep bu anlayışla hareket ettik. Önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, milli iradeyi üstün kılma mücadelemizden taviz vermediğimiz gibi başlattığımız yatırımları, projeleri, icraatları da en küçük bir kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık. Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat üstünde hizmetler getirerek bu mücadeleyi yürüttük.

Hamdolsun bu sayede 81 vilayetimizin tamamında eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan toplu konuta her alanda yüzümüzü ağartan hizmetlere imza attık. Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin önemli bir bölümünü biz inşa ettik. Bugün de her ay birkaç tane köprünün, yolun, barajın, tesisin açılışını gerçekleştirerek hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi sürekli bir adım öteye taşıyoruz. Sel gider kumu kalır, insan ölür eseri kalır. İnşallah son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti teşkilatlarında görev alan her bir arkadaşımın da aynı şuurla gecesini gündüzüne katarak çalışacağına inanıyorum."

(Sürecek)

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı: (1) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı: (1) - Son Dakika
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