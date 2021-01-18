Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe ülkemize yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Çünkü Türkiye yaptığı hamlelerle zulüm ve sömürü üzerine kurulu asırlık bir düzeni kökünden sarsıyor." dedi.

Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Bu kutlu çatı altında yapılan vazifenin en büyük ödülünün, kalpten gelerek söylenen "Allah razı olsun." ifadesi olduğunu dile getiren Erdoğan, hayır duanın verdiği huzur ve mutluluğu hiçbir maddi karşılıkla mukayese etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im hepimizi, milletimizin hayır duasına nail olan kullarından eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının yol açtığı sıkıntıların gölgesinde tamamlandığını hatırlatan Erdoğan, "Sağlık altyapımızın gücü ve aldığımız diğer tedbirler sayesinde bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla tamamlamanın gayreti içinde olduk. Milletimizin her bir ferdine daima yanında olduğumuzu gösterecek pek çok programı hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık." diye konuştu.

Aynı şekilde halen süren yatırımları süratle tamamlayarak milletin hizmetine sunmaya özel önem verdiklerini aktaran Erdoğan, küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinin salgınla birlikte hızlandığı gerçeğini göz önünde bulundurarak ülkeyi yeni döneme hazırlayacak çalışmalara yöneldiklerini söyledi.

"Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyoruz"

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden ticarete her alanda bu yeni sürece uygun atılımlar içinde olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz. Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz.

Aynı şekilde dışarıda da tarihi bir dönüşümün altyapısını oluşturuyoruz. Doğu Akdeniz'den Karabağ meselesine kadar kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade sayesinde bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe ülkemize yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Çünkü Türkiye yaptığı hamlelerle zulüm ve sömürü üzerine kurulu asırlık bir düzeni kökünden sarsıyor."

"Tarih kendi hükmünü veriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık bölgede, başka coğrafyalarda masa başında çizilen haritaların hayata geçirilemediğini, kapalı kapılar ardında yapılan planların masumların kanı pahasına uygulanamadığını, tabii kaynakların kolayca yağmalanması için rahatça iç savaşların çıkartılamadığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör olayları körüklenemiyor. Artık bölgemizde küçük çekişmeler, kangren haline dönüştürülerek ülkeler cendereye alınamıyor. Bu düzeni bozan bir ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü?

Türkiye'nin aleyhinde yürütülen kampanyalarda kullanılan malzemelere bir bakın. Hepsinin de gerisinde işte bu sancıyı göreceksiniz. Ama hamdolsun, kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın tarih kendi hükmünü veriyor. Bize demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü bunlar için demokrasi kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece yücedir. Çıkarlarına zarar verdiği anda ise derhal gözden çıkartılabilecek bir yüktür. Aynı şekilde bizi insan hakları ve özgürlükler konusunda eleştirenler, en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyorlar. Çünkü bunların hak ve özgürlük anlayışının sınırları, kendi refah ve konforlarının tehdit edildiği yerde biter. Terör örgütlerini başka yerlerde desteklerler. Kendi topraklarında en küçük bir eyleme izin vermezler. Fikir ve ifade özgürlüğünün en büyük savunucusu görünürler. Ama işin ucu kendilerine dokunduğunda yasakçılıkta sınır tanımazlar. Bu büyük Türkiye'nin kendi demokratik ve ekonomik önceliklerini belirleme, bunlara göre adımlar atma politikasının ne kadar doğru olduğunu göstermektedir."

Bu tarihi mücadelenin en zorlu kısımlarını geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, "Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılatını toplama vaktidir. Büyük ve güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Yeter ki millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Gerisi gerçekten çok kolaydır. İnşallah bu aydınlık geleceği milletimizle omuz omuza hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

"O kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler, var güçleriyle çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il kongrelerinin gerçekleştiği Adıyaman, Aydın, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Kilis, Manisa, Mardin ve Muş'taki partililere "Hep birlikte buna hazır mıyız?" diye seslendi.

"Zira 2023'e bu duygu, bu inanç ve şuurla hazırlanmak durumundayız. Buna hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti bugüne kadar 15 ayrı genel seçime, mahalli seçime, Cumhurbaşkanı seçimine, halk oylamasına girmiş hamdolsun hepsinden de birinci olarak çıkmayı başarmıştır. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. Ülkenin sonraki adımları bakımdan kritik öneme sahiptir ama 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Sizler de görüyorsunuz hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, hala vesayetin, darbenin, terörün, sefaletin hakim olduğu o kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler, var güçleriyle çalışıyor."

(Sürecek)