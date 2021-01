Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerine İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerine bağlandı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, toplumlar ve insanlar gibi partilerin de hayat yolunda önemli dönüm noktaları olduğunu, 2001 yılında AK Parti'yi kurduklarında, Türkiye'nin yakın tarihinin en uzun bunalımlarından, krizlerinden, kaoslarından birini yaşadığını söyledi.

Milletin AK Parti'yi bir umut olarak gördüğünü ve kuruluşunun üzerinden 15 ay gibi kısa bir süre sonra hem de güçlü bir şekilde tek başına iktidara getirdiğini anımsatan Erdoğan, "Hamdolsun milletimizin güvenini boşa çıkarmadık. Ülkemizi demokraside, ekonomide, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalıştık, çabaladık, mücadele ettik. Bu 18 yılda karşımıza çıkan, çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. Milletimizin desteğiyle vesayetin tuzaklarını birer birer nasıl aştığımızı daha dün gibi hatırlıyoruz." diye konuştu.

"Kendi ülkelerini yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız"

AK Parti'nin ülkeyi yönetmesinin önüne geçmek için sergilenen haksızlıkların, hukuksuzlukların, ahlaksızlıkların hafıza kayıtlarında durduğunu ifade eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinin şehirlerimizi kan gölüne çevirmek, sınırlarımızı taciz etmek için başlattıkları saldırılarda verdiğimiz kayıpların acısı hala yüreğimizi dağlıyor. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için emniyetten yargıya, medyadan iş dünyasına nihayet 15 Temmuz'da orduya kadar göz bebeği kurumlarını kullanarak giriştiği saldırıları da bunların borazanlığını yapanları da hep hatırlayacağız.

Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri de kesinlikle unutmayacağız. İşte tüm bu ihanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır. Ülkenin ve milletin enerjisini sömüren, vaktini zayi eden, dikkatini dağıtan, rotasını şaşırtan suni kavgaları geride bıraktıkça önümüzdeki ufkun aydınlığını daha iyi görmeye başladık. "

"Milletimiz 18 yıldır hiç birine itibar etmedi"

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 katını hayata geçirerek ülkeyi gerçek anlamda kalkındırdıklarını belirten Erdoğan, "Üstelik bu kalkınma hamlelerini 81 vilayetimizin, tamamına teşmil ederek istisnasız her bir insanımızın hayatına dokunarak yaptık. Siz her projemize karşı çıkanlara, her yatırımımızı engellemeye çalışanlara, her politikamızı eleştirenlere bakmayın. Hayata geçen her projeden onlar da faydalanıyor, her yatırımdan onlar da istifade ediyor, her politikanın hasılasını onlar da topluyor. Milletimiz istemezükçülüğü hayat biçimi haline getirmiş olanların gerçek yüzünü bildiği için dikkat ederseniz 18 yıldır hiçbirine itibar etmedi, etmiyor." ifadelerini kullandı.

Esasen ülke olarak yaşanan her krizin, maruz kalınan her afetin, başlattıkları her hamlenin, kurdukları altyapının gücünü, büyüklüğünü, avantajlarını ortaya çıkardığını dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Salgın krizi sağlık altyapımızın, depremler afet altyapımızın, salgın tedbirleri üretim ve ikmal altyapımızın, eğitim teknolojileri altyapımızın gücünü göstermiştir. Aynı şekilde akıl ve vicdan sahibi herkes, güvenlikten diplomasiye kadar her alanda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyor. Daha düne kadar kendi sınırları içindeki teröristlerle mücadele etmekte zorlanan bir ülkeden, neredeyse yarım düzine sınır ötesi harekatı, aynı anda gerçekleştirebilen bir ülkeye dönüştük.

Uluslararası alanda, sözü dinlenmeyen, talepleri görmezden gelinen, hakları sürekli törpülenen bir ülkeden, taraf olduğu her konuda süreçlerin gidişatını değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Salgın sonrası yeniden yapılanacağı görülen küresel, siyasi ve ekonomik sistemde en çok öne çıkan, en önemli yükselen güç olarak görülen ülkenin Türkiye olmasının gerisinde işte böyle bir arka plan var."

"Cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hayali, vizyonu, hedefi, projesi, programı, planı olan tek partinin AK Parti olduğunu, Cumhur İttifakı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Diğerleri sadece eski Türkiye kalıntısı polemiklerle, yalanlarla, iftiralarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürmektedir. Daha kendi partileri içindeki tacizlerin, tecavüzlerin, hırsızlıkların, arsızlıkların hesabını veremeyenlerin bu ülkenin topyekun yönetimine talip olmaları tam bir kara mizah örneğidir. Kendine faydası olmayanın nasıl başkasına faydası olmazsa, bu kokuşmuş zihniyetten de ülkeye ve millete hayır gelmez. Hiç şüphesiz bu tablo, AK Parti kadroları olarak bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmenin yolu, daha çok çalışmaktan, daha çok hizmet etmekten geçiyor. İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak, milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız. Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz."

Şimdiden reform gündemini oluşturmaya başladıklarını belirten Erdoğan, kongre katılımcılarına şöyle seslendi:

"Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların, kazanımlarımıza göz dikmeleri kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir. Biz, kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Elbette hep olduğu gibi bu mücadeleyi Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek vereceğiz. Bu süreçte kongrelerimizde görev alan il yönetimlerimize, ilçe yönetimlerimize çok önemli görevler düşüyor. Milletimizin her bir ferdine ulaşarak, kendi yaptıklarımızı anlatacak, hedeflerimizi ve vizyonumuzu insanlarla paylaşacak, muhalefetin yalanlarını ve iftiralarını ifşa edecek olan sizlersiniz. Tabanda vazifelerini ne kadar iyi yaparlarsa biz de hükümette ve mecliste o kadar verimli ve etkili faaliyetler yürütebiliriz. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için ortaya koyacağımız gayretler konusunda sizlere güveniyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Dar-ül bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de, kapımız da, partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz, hep yüzü geleceğe dönük bir parti olarak bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda il başkanlarının isimlerini söyleyerek selamlama için ayağa kalkmasını istedi. İl başkanları da tek tek ayağa kalkarak kısa selamlama konuşması yaptı. Erdoğan, il teşkilatlarına başarılar diledi.

(Bitti)