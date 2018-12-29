Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Parti İstanbul
belediye başkan adaylarını tanıttı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Binali Yıldırım
olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'na katıldı. Sinan Erdem
Spor Salonu'nda düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşleri ile birlikte geldi.
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ittifakı kapsamında İstanbul'da 3 ilçede aday göstermeyerek Milliyetçi Hareket Partisi
adaylarını destekleyeceklerini de söyledi. Erdoğan Beşiktaş
'ta MHP
Belediye Başkan Adayı Serkan
Topeli, Maltepe
'de MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykal ve Silivri
'de MHP Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz
'ı destekleyeceklerini kaydetti. Ak Parti
İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları ise şöyle sıralandı:
"Adalar
Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural Arnavutköy
Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim
Baltacı Ataşehir
Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Avcılar
Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy Bağcılar
Belediye Başkan Adayı Lokman Çağırıcı Bahçelievler
Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır Bakırköy
Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur Başakşehir
Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu Bayrampaşa
Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner Beykoz
Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Beylikdüzü
Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati
Işık Beyoğlu
Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Çatalca
Belediye Başkan Adayı Mesut Üner Çekmeköy
Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz Esenler
Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik
Göksu Esenyurt
Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci
Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken Fatih
Belediye Başkan Adayı Ergün Turan Gaziosmanpaşa
Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin
Usta Güngören
Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir Kadıköy
Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz Kağıthane
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin Kartal
Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek Küçükçekmece
Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz Pendik
Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin Sancaktepe Belediye
Başkan Adayı Şeyma Döğücü Sarıyer
Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar Sultanbeyli
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin Sultangazi
Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun Şile
Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı Tuzla
Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı Şişli
Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım Ümraniye
Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım Üsküdar
Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen Zeytinburnu
Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy
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