Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul belediye başkan adaylarını tanıttı İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:05 Kaynak: İHA
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti
Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi
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