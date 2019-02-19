Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Ayrıldı
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Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.
Ozan URAL - Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA
- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Ak Parti İstanbul
İl Başkanlığı'ndan ayrıldı. Isparta
mitingi sonrasında İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan
, akşam saat 20.40 sıralarında geldiği Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'ndan ayrıldı.
Erdoğan'ın, burada yerel seçim için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:42 Kaynak: DHA
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