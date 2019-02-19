Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Ayrıldı

59 dakika önce

Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Ayrıldı, System.String[]
Ozan URAL - Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Isparta mitingi sonrasında İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saat 20.40 sıralarında geldiği Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'ndan ayrıldı.

Erdoğan'ın, burada yerel seçim için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:42 Kaynak: DHA

DHA, AK Parti, İstanbul, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Samimi Sohbetiyle İzleyicileri Kahkahaya Boğdu TBMM Başkanı Binali Yıldırım Görevi Bırakıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini Sundu Meteorolojiden İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 02:41:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]