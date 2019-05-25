Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.20 sıralarında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ı AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz karşıladı. Erdoğan'ın İl başkanlığında toplantı yapacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:35 Kaynak: İHA
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