Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

22.02.2021 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Cudi'de varız, biz Gabar'da varız, biz Tendürek'te varız, biz Bestler Dereler'de varız. Nerede, hangi inde terörist varsa, o inde biz de varız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Cudi'de varız, biz Gabar'da varız, biz Tendürek'te varız, biz Bestler Dereler'de varız. Nerede, hangi inde terörist varsa, o inde biz de varız." dedi.

Erdoğan, partisinin Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de canlı bağlantının yapıldığı kongrede konuşan Erdoğan, İzmir'in, bir dirilişin ve 2023'ün müjdesini verdiğini belirtti.

Erdoğan, bugünkü kongrelerini, Anadolu'nun en batısındaki İzmir'den, ortasındaki Nevşehir'e ve en doğusundaki Hakkari'ye uzanan bir hatta, Türkiye'nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklayarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

"İzmir de bizimdir, Nevşehir de bizimdir, Hakkari de bizimdir" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu büyük zenginliğini hazmedemeyenler, milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için Haçlı Seferleri'nden Sevr'e kadar her dönemde bizimle uğraşmışlardır. Aynı kirli zihniyet bugün de birliğimize, beraberliğimize, kardeşlerimize saldırmayı sürdürüyor. Bu saldırı kimi zaman geçtiğimiz yüzyılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ordularıyla doğrudan topraklarımızı işgal girişimi olarak tezahür etmiştir. İstiklal Marşı'mızda ne diyor? 'Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.' İzmir'in işgali ile başlayan Anadolu'da bizi esir almak, hatta mümkün olursa topyekun tasfiye etme hevesi, yine İzmir Körfezi'nin sularında hüsranla nihayet bulmuştur. İstiklal Harbi'mizle Sevr'i paçavraya çeviren milletimiz, yeni devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak, Anadolu'daki 1000 yıllık varlığını perçinlemiştir.

"Terör, araçların en acımasızı, en kanlısı, en zalimidir"

Ordularıyla bu aziz vatanı işgal edemeyeceklerini görenlerin, sinsi yöntemlerle yeni araçlar devreye soktuğuna dikkati çeken Erdoğan, "Terör, işte bu araçların en acımasızı, en kanlısı, en zalimidir. Hakkari, terörün acısını en çok çeken illerimizden biridir. İzmir'de, ülkemizin pek çok vilayetinde olduğu gibi terör saldırıları sebebiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden göç edip gelen çok sayıda vatandaşlarımız yaşıyor." diye konuştu.

Erdoğan, bugün göçle ilgili uluslararası bir konferansı İzmir'de yapacaklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK terör örgütünün ahlaksız ve vicdansız yüzünü en iyi onlar bilir. Dünyanın hiçbir yerinde terörü, terör örgütlerini savunan, onların siyasi uzantılarını destekleyen aydınlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler göremezsiniz. Ancak ülkemizde maalesef böyle kirli bir zihniyet hep olagelmiştir, bugün de vardır. Terör örgütü yaklaşık 40 yıldır anne karnındaki çocuktan kundaktaki bebeğe, okula giden öğrenciden evladının üzerine kapanan annelere, ninelere, aksakallı ihtiyarlara kadar herkesi katlediyor. Şimdi buradan sesleniyorum, ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Diyarbakır'daki o terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor, haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var."

"Oraları onlara mezar ettik"

Terör örgütlerinin ve Türkiye üzerinde hesabı olan karanlık güçlerin değirmenine su taşıyanlarla değil, kendi devletinin arkasında dağ gibi duranlarla yol yürüdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Biz Cudi'de varız, biz Gabar'da varız, biz Tendürek'te varız, biz Bestler Dereler'de varız. Nerede, hangi inde terörist varsa, o inde biz de varız. Oraları onlara mezar ettik. ve onbinlerle anılan teröristler şimdi yüzlerle anılıyor. Nereden nereye..." ifadesini kullandı.

"Buradan milletime sesleniyorum, sizleri, bu kutlu saflarda görmek istiyoruz." diyen Erdoğan, gençlerin "AK gençlik seninle gurur duyuyor" sloganları üzerine, "Biz de sizlerle gurur duyuyoruz, sizlerle iftihar ediyoruz. Sizler elinde silahla dolaşan bir gençlik değil, bilgisayarıyla dolaşan bir gençliksiniz. Sizler, kitapların arasında geleceği hazırlayan bir gençliksiniz. Aynı şekilde hanım kardeşlerimi de böyle görüyorum. Tebrik ediyorum, alkışlıyorum." karşılığını verdi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Terör, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını 500 kilo çiğ köfte dağıtarak kutladı İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını 500 kilo çiğ köfte dağıtarak kutladı         
21:02
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz         
20:43
Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı         
18:35
Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi         
17:15
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 23:20:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei