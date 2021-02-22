Salondaki katılımcılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki partililer ile selamlaşması
Kerem Ali Sürekli'nin konuşması
Eyüp Kadir İnan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Tablo hediye edilmesi
Fotoğraf çektirilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde partililerle selamlaştı. (11)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı - Son Dakika