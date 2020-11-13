Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir"

13.11.2020 16:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir" "Milletle bağı kopan yöneticilerle çalışmayacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir"

"Milletle bağı kopan yöneticilerle çalışmayacağız"

TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kerameti kendimizde görüp, milletten yüz çevirerek, ülkeyi yönetme ve büyütme vazifelerini kenara bırakırsak, bu partinin kredisi tükenmiş olur. AK Parti kaybederse, Türkiye kaybeder, Türkiye kaybederse millet kaybeder" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerinde, hanelerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Fetihler, Fatihler gören, rabbimden lütuflar gören Tekirdağ, 'Rumeli' deyince gözler buğulanan, sadece destan yazmakla kalmayan, kendisi de taşıyla toprağıyla destan olan Tekirdağ, rabbime bir buçuk sene sonra tekrar buluşturmasına hamdı senalar ediyorum. Tekirdağ'da inşallah bir daha ki seçimlerde yüzde 50'nin üzerine çıkacağız" dedi.

"Şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu ismini verdik"

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten Erdoğan, "Sadece bununla da kalmayacağız bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 bırakacağız. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Kendisi 1912 doğumlu ve Hayrabolu doğumludur. Kendisi 1996 yılında rahmetli oldu. Biz dedik ki bu şehir hastanesinin ismine kendisinin ismi yakışır. İnşallah bu hastane ile bu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"En az 1 asır önce yaşadığımız dönem gibi kritik bir dönemden geçiyoruz"

"Bir yandan kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde düşmanlarımıza korku veren bir Türkiye, diğer yanda sanayisi ile ihracatı ile güçlü bir alt yapısı ile güçlü bir Türkiye var" diyen Erdoğan, "Aynı şekilde onurlu bir dış politika ile yoluna devam eden bir Türkiye. Unutmayın ülke ve millet olarak en az 1 asır önce yaşadığımız dönem gibi kritik bir dönemden geçiyoruz. Tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur. Milletimiz büyük ve güçlü Türkiye idealinden vazgeçmediğini ve her platformda AK Parti'ye verdiği desteklerle gösterdi" diye konuştu.

"Sanılmasın ki milletin bize verdiği kredi sonsuzdur"

Erdoğan, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu hatırlatarak, "AK Parti'yi millet kurmuştur, istikametini millet gösterir. Ama sanılmasın ki milletin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp, milletten yüz çevirerek, ülkeyi yönetme ve büyütme vazifelerini kenara bırakırsak, bu partinin kredisi tükenmiş olur. AK Parti kaybederse, Türkiye kaybeder, Türkiye kaybederse millet kaybeder. Rabbime binlerce şükürler olsun ki milletimizin partimize teveccühü artarak devam ediyor. Kadın ve gençlik kollarındaki üye sayısı artışı bu teveccühü gösteriyor. AK Parti 7. Olağan Kongresini ve ona hazırlık mahiyetindeki il kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Milletle bağı kopan yöneticilerle çalışmayacağız"

Erdoğan, teşkilatlanmalarında yenilenmeye gittiklerini dile getirerek, "12 yılda teşkilatlarımızın yaklaşık 3'te 2'sini yenileyerek ve güçlendirirken ahde vefayı da geri de bırakmadan, yeni seslerle, yeni heyecanlarla çalışmalarımızın temposunu arttırıyoruz. Seçim kazanmanın yolu bugünden milletimizle güçlü bir samimi bağ kurmamız gerekiyor. Milletle bağı kopan yöneticilerle çalışamayız. 83 milyonun tamamına ulaşana kadar bize durmak haram" dedi.

"Lütfen sigara içmeyeceğiz"

İkindi ezanı dolayısıyla konuşmasına ara veren Erdoğan, stadyumu dolduran partilileri ile küçük sohbetler etti. Partililerine "Ergene Nehri nasıl akıyor? Şu an temiz temiz gürül gürül akıyor mu" sorusuna vatandaşlar 'evet' diye cevap verdi. Ayrıca Erdoğan, vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Erdoğan, "Lütfen sigara içmeyeceğiz. Kendi sağlımız için buna söz veriyor muyuz" diyerek vatandaşlardan söz aldı. Bir belediye yöneticisinin de kendisi tarafından sigarayı bıraktığını açıkladı. Erdoğan, "Hep söylerim ya kuru ve sulu bunlardan uzak duracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarında görev alan tüm arkadaşlarına şükranlarını sunarak, "Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Burhan Kuzu hocamıza ve onun şahsında hayatını kaybedenlerimize gelin bir Fatiha okuyalım" ifadelerini kullandı.

"Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir"

Erdoğan, Türkiye'de 2 türlü siyaset anlayışı olduğunu belirterek, "Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, yalan ve iftira üreten zihniyet ki bunu en çok yapan CHP zihniyetidir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan bugün de bize gelen millete hizmet anlayışıdır" dedi.

Tekirdağ'a yatırımlar

Erdoğan, Tekirdağ ve ilçelerine yapılan ve yapılmaya devam eden yatırımlarla ilgili de "Yatak kapasitesi 100 olan Kapaklı Devlet Hastanemizin ihalesi de devam ediyor. Toplu Konut'ta ve bölünmüş yollarda çalışmalarımız devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bağlayacağımız Kınalı-Tekirdağ- Savaştepe otoyolu çalışmalarımız devam ediyor. Bir gidiş bir geliş yollarda az mı çileler çektik. Daha önce böyle şeyler var mıydı buralarda. Şimdi elhamdülillah Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan Halkalı-Kapıkule hızlı tren inşa çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 76 kilometrelik Halkalı- Çerkezköy hattı için hazırlıklar devam ediyor. Çerkezköy Lojistik Merkezi projeleri için etüt ve fizibilite çalışmaları hazırlandı. 4 baraj ve 4 gölet inşa ettik. 2045 yılına kadar Tekirdağ'da içme suyunu memba suyu kalitesinde tesis ettik. 57 adet taşkın koruma tesisi yaptık. Ergene'yi korumak için Ergene Havzası eylem planını hayata soktu. 5 adet müşterek arıtma tesisinden. Muratlı Arıtma tesisleri çalışmaya başladı diğer 4 tanesini de tamamlanıyor. Ergene'den arıtılan suların Marmara Deniz'ine deşarj edilmesi için deşarj tesisi çalışmaları devam ediyor. Şimdi o alana geçiyoruz. 2003 yılına gelindiğinde nehirdeki kirlenme çok ciddi boyutlara ulaştı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem planını, yaklaşık 2 buçuk milyar liralık bir harcama ile hayata geçirdik. Şimdi bize düşen nedir? Hayırlısı olsun. Artık Ergene Nehri'nden atık su akmayacak. Tamamen arıtılmış, içme suyu seviyesinde su. ve bu toprağa değil doğrudan Marmara Denizi'ne can suyu olarak dökülecek. Bu durarak yapılmadı. Bu bay Kemal'in mantığıyla olmaz emek ister, emek" dedi.

"Hukuk devletini güçlendirmek için yargı reformlarımız devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bugün de karşımıza çıkan yeni sorunları yeni stratejiler ile aşacağız. Ekonomide dünyanın dikkatini çekecek yaklaşımımızı bu haftaki Salı günü toplantımızda söylemiştik. Ekonomi politikalarımızı, finans istikrarı ve makro istikrar olarak enflasyonu süratle tek haneli rakamlara ardından da orta vadeli hedeflere çekmektir. Yeni dönem parametrelimizin açıklanması ile piyasalarda olumlu hareketlenmeler başladı. Burada yabancı yatırımcıları davet ediyorum. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu formu ile hukuk devleti inşasında önemli adımlar attık. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. Bütçeden sonra önümüzdeki yılın ilk aylarında bunlara öncelik vereceğiz, ayrıca insan hakları için temel hakların korunması, mülkiyet hakların geliştirilmesi için bu eylem planına devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli reformları adımlara atan bir parti olarak bunları da yapacağımıza inancım tam. 83 milyon el ele gönül gönüle vererek bunları hep birlikte başaracağız. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Tekirdağ, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yalan ve iftira siyasetinin merkezi CHP'dir' - Son Dakika


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