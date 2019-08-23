Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti kongre süreci) Hedef, kanaat önderleri kimlerse bunları seçip...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AK Parti kongre süreci) Hedef, kanaat önderleri kimlerse bunları seçip çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (AK Parti kongre süreci) Hedef, kanaat önderleri kimlerse bunları seçip çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir."
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