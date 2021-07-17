Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane siyasi harekettir" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane siyasi harekettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu bir siyaset tasavvurunu en tepeden en ücraya kadar hakim kılmamız şarttır"

"Sevgili gençler, önce kendi aramızdaki dayanışmayı, kardeşliği, muhabbeti tahkim etmemiz gerekiyor. İçerde ne kadar güçlü olursak, ne kadar birbirimize kenetlenirsek, dışarıda da o derece güçlü o derece etkili, sağlam oluruz"