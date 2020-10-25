Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

25.10.2020 17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in paylaşımına ilişkin, "Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. Kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in paylaşımına ilişkin, "Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. Kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. ya bir defa haddini bil, haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var." dedi.

Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Miting Alanı'nda gerçekleştirilen AK Parti Malatya 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Konuşmasına tüm Malatya'yı selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güz gelince bağlar döker gazeli, çok hasretlik çektim gurbet gezeli, yedi iklim, dört köşeyi dolaştım bulamadım Malatya'dan güzeli." dizelerini okudu.

Malatya'nın 1365 yıl önce İslam ordularının, Hz. Muhammed'i dünya gözüyle gören kutlu insanların çiçeklendirdiği, Battalgaziler'in tarih yazdığı, Alparslan'ın gazilerine yoldaş olan, atlarına su, gönüllerine huzur veren bir şehir olduğunu dile getiren Erdoğan, "Malatya Selçuklu'nun mührünü taşıyan, Danişmentlere başkent olan, Yavuz Sultan Selim'le birlik olan şehir. Malatya İbni Arabi'lere, Sadrettin Konevi'lere adeta alevden bir gönül ırmağı gibi coğrafyamızı irfanla sulayan nice alimlere kucak açan şehir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Malatya'nın aynı zamanda Türkiye'ye çağ atlatan merhum Turgut Özal'ı da yetiştirdiğine işaret ederek, "İşte bu Malatya yol arkadaşı olursa ancak ülkesine ve milletine hayırlı insanlarla olur." diye konuştu.

Malatya'nın yiğit insanlarının tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türkiye'nin her mücadelesinde ilk safta yer aldığını ifade eden Erdoğan, AK Parti'nin 19 yıllık geçmişinde de bu kentin daima en önde olduğunu söyledi.

Erdoğan, 2019 seçimlerinde yüzde 68,5 oy oranıyla kendilerine olan desteği yenileyen Malatya'ya şükranlarını sundu.

"Depremin yıl dönümünde konut inşasını tamamlamış olacağız"

Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremleri hatırlatarak, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, depremin hemen ardından yaraları sarmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Erdoğan, "Yapılan tespitlerin ardından Malatya'da 1555 tanesi ahırlı köy evi olmak üzere toplam 5 bin 24 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. Bugün Pötürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. İnşallah depremin yıl dönümünde konut inşasını tamamlamış olacağız." dedi.

Depremin merkez üssü olan Elazığ'da da 1015 tanesi ahırlı köy evi olmak üzere 18 bin 868 konut inşa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bu konutların 2 bin 521'inin teslim aşamasına geldiğini, en kısa zamanda Elazığ'a giderek konutları bizzat vatandaşlara teslim edeceklerini dile getirdi.

Erdoğan, Elazığ ve Malatya'da 9 ay gibi kısa bir sürede konutları teslim aşamasına getiren bakanlığı ve yüklenici firmaları tebrik etti.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırma mücadelelerinin sembol şehirlerinden birinin de Malatya olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Şimdi ülkemizi 2053 vizyonuyla buluşturmaya hazırlanırken gözümüz yine Malatya'nın üzerinde olacaktır. Biz de Malatya'nın hem kalkınma gayretlerinde hem de yaşadığı felaketlerde hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu tarihi süreçte AK Parti 7'inci Olağan Kongresi'nin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum."

Malatya'nın da her zaman olduğu gibi bu yeni dönemin lokomotifliğini üstleneceğini düşündüğünü söyleyen Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev alanlara şükranlarını sundu, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin uzun ve meşakkatli bir süreci ifade ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir yanda halka rağmen halkçılık, bir diğer yanda güya halkının yanında olduğunu ifade ederken halkının duygularını sömürenler. Güya ülkeyi asrileştirmek isteyen jakoben bir zihniyet, diğer yanda ise gönlü ve gözü milletimizle aynı istikamete bakan bir anlayış var. Milletimizin değerlerine savaş açanlar kimi zaman darbelerle, kimi zaman siyasi ve ekonomik krizlerle somutlaştığı şekliyle dışarıdan da destek almışlardır." diye konuştu.

"Dün Kayseri'de de söyledim bu bir vaka"

Dünyanın pek çok yerinde ve bölgedeki kimi ülkelerde de benzer mücadelelerin yaşandığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, inancına, kültürüne yabancı hatta husumet besleyen yönetimlerin yol açtığı felaketlere şahit olduk. İşte şu son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat şaşırmış, yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. ya önce sen kendine bir bak, nereye gidiyorsun bir ona bak. Dün Kayseri'de de söyledim bu bir vaka. Onun için bir hakikaten kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. ya bir defa haddini bil, haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık, İtalya'da yaşadık, nazizmi yaşadık. Siz onlarla beraber yol yürüdünüz ama bizim kitabımızda ne faşizm ne nazizm, bizim kitabımızda sosyal adalet var ve biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin yeri geldiğinde bir avuç ekmeği fakir fukara, garip gurebayla paylaşmasını bildiklerini ifade ederek, "Suriye'de bütün o zulme uğrayan o garip gurebaların yanına, imdadına kim, Türkiye koşuyor? Türkiye, biz koşuyoruz. Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor muyuz, biz barındırmıyor muyuz? Bir o kadarını da Suriye'de aynı şekilde biz beslemiyor muyuz? Bunu gören göz sizde yok. Sizin gözünüz var görmüyor, kulağınız var duymuyor, ağzınız var hakkı, hakikati konuşamıyor. Sizin benzerleriniz ülkemizde de var zaten. Onlara dersi inşallah 2023'te, 2024'te en güzel şekliyle vereceğinize inanıyorum." dedi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı Karantinada olması gereken kişilerin başkalarının HES koduyla İBB tesislerinde futbol oynadığı ortaya çıktı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı Başkan Böcek, 58'inci yaşına yoğun bakımda girdi Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar         
16:48
Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı         
16:07
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, canından oldu Camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, canından oldu         
14:40
Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar         
14:15
Polisten kaçan şüpheli 5 metre yükseklikten atlayıp ayağını kırdı, üzerinden de 6 kilo uyuşturucu çıktı Polisten kaçan şüpheli 5 metre yükseklikten atlayıp ayağını kırdı, üzerinden de 6 kilo uyuşturucu çıktı         
13:02
Daha büyük bir acı yok! Otomobilin arkasında duran oğlunu fark etmeyerek 25 metre sürükledi Daha büyük bir acı yok! Otomobilin arkasında duran oğlunu fark etmeyerek 25 metre sürükledi         
12:50
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti         
11:12
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı         
07:43
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 17:12:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei