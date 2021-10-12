Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

AK Parti İstanbul milletvekili İsmet Uçma, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uçma için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM KATILDI

Cenaze törenine Uçma'nın ailesinin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve İsmet Yılmaz katıldı.

Törende ayrıca çok sayıda milletvekili, siyasi partilerin temsilcileri ile belediye başkanları da yer aldı.

Uçma'nın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

"OMUZ OMUZA YÜRÜDÜK"

Erdoğan, cenaze namazının ardından Uçma'nın naaşı başında yaptığı konuşmada, "Şu anda musallada bulanan ve Rabbimize uğurlayacağımız İsmet Uçma kardeşim, Uçma ailesi olarak Kemal kardeşimle yaklaşık 40 yılı mütecaviz bir kardeşliğimiz var. İsmet ile hakeza ona yakın bir kardeşliğimiz var. Dava ve yol arkadaşlığımızda hakikaten hiç mi hiç sapma yapmamış, hep el ele, omuz omuza, gönül gönüle bu yolda yürüdük." diye konuştu.

"GERÇEK MANADA YOL VE DAVA ARKADAŞIMIZ OLDU"

İsmet Uçma'nın, İşaret Yayınları ile hak ve hakikati işaretleyen eserler manzumesini ve bunun yanında düşünce, fikir hayatında özellikle bunları işaret eden bir kardeşi olarak bu yolda omuz omuza yürüdüklerini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Gerçek manada yol ve dava arkadaşımız oldu ve bu yol, dava arkadaşlığımızda Rabbim bizleri aynı şekilde inşallah sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma, sancağı altında da haşru cem eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu bakımdan İsmet kardeşimizi de bu ilahi emre itibaen şu anda hak yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm ailesine sabırlar diliyorum. Camiamıza sabırlar diliyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun. İnşallah bizler de birlikte haşru cem oluruz."

İSMET UÇMA KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da dünyaya gelen İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede Kelam, Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisans derecesini alan Uçma, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Uçma, bir süre özel bir okulda öğretmenlik yaparken, 1983'te Bir Yayıncılıkta editör olarak yayıncılık hayatına başladı. Uçma, 1986'da İşaret Yayınlarını, 2000'de Şehir Yayınlarını kurarken, 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilli olarak parlamentoda görev aldı. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlenen Uçma, 1991'de Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü.