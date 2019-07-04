Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geliyor -Girişler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geliyor -Girişler

2 saat önce

- Girişlerden detay AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek.

- Girişlerden detay
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geliyor -Girişler
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:26 Kaynak: AA
Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel
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