Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geliyor -Girişler
2 saat önce
- Girişlerden detay AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:26 Kaynak: AA
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