Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitinginde Konuştu
1 saat önce
- Ak Parti'nin Hatay miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanını selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:04 Kaynak: AA
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