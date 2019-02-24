Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitinginde Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitinginde Konuştu

1 saat önce

- Ak Parti'nin Hatay miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanını selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitinginde Konuştu, System.String[]
- Ak Parti'nin Hatay miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanını selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:04 Kaynak: AA

Hatay, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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