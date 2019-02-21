Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Mitingine Katıldı
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanındaki vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:59 Kaynak: AA
Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak
3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan Gören Şükriye Nine'nin Tek İsteği Var
Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu