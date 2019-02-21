Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Mitingine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Mitingine Katıldı

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanındaki vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Mitingine Katıldı, System.String[]
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanındaki vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:59 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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