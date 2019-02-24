Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitingine Katıldı - Detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitingine Katıldı - Detaylar

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Meydandaki vatandaşların coşkusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtımından görüntüler Belediye başkan adaylarından görüntüler KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Meydandaki vatandaşların coşkusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtımından görüntüler
Belediye başkan adaylarından görüntüler KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'de düzenlenen mitinginde halka hitap etti. (6)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:39 Kaynak: AA

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