Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitingine Katıldı - Detaylar
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Meydandaki vatandaşların coşkusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtımından görüntüler Belediye başkan adaylarından görüntüler KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin...
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Meydandaki vatandaşların coşkusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara çay dağıtımından görüntüler
Belediye başkan adaylarından görüntüler KAYSERİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri'de düzenlenen mitinginde halka hitap etti. (6)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:39 Kaynak: AA
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