Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitingine Katıldı - Detaylar
19 dakika önce
- Miting alanından görüntüler Güvenlik önlemleri Vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şarkı söylemesi AĞRI - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen...
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:48 Kaynak: AA
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