Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitingine Katıldı - Detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitingine Katıldı - Detaylar

19 dakika önce

- Miting alanından görüntüler Güvenlik önlemleri Vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şarkı söylemesi AĞRI - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen...

- Miting alanından görüntüler
Güvenlik önlemleri
Vatandaşlardan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şarkı söylemesi AĞRI - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:48 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı Atv'nin Yeni Dizisi Hercai, Son Bir Haftada En Çok Abone Olunan Youtube Kanalı Oldu Sosyal Medya, Taksicilerin Bu Röportajını Konuşuyor! A Milli Takımımız, Moldova'yı Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 19:07:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mitingine Katıldı - Detaylar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]