Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK öncesinde değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK öncesinde değerlendirmelerde bulundu
7 saat önce
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 04:14 Kaynak: AA
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