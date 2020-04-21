CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ MYK TOPLANTISINA KATILDI - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ MYK TOPLANTISINA KATILDI
6 saat önce
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti MYK toplantısına katıldı.
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti MYK toplantısına katıldı.Erdoğan bulunduğu Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle Ak Parti MYK toplantısına başkanlık ediyor. 15.11'da başlayan toplantı sürüyor.
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21.04.2020 22:52:11. #1.13#
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