CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ MYK TOPLANTISINA KATILDI - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ak Parti MYK toplantısına katıldı.Erdoğan bulunduğu Huber Köşkü 'nden video konferans yöntemiyle Ak Parti MYK toplantısına başkanlık ediyor. 15.11'da başlayan toplantı sürüyor.

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