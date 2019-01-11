Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti'nin 10 Milyon 337 Bin Üyesinden 504 Bininin Seçmen Kütüklerinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık."

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