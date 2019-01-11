Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti'nin 10 Milyon 337 Bin Üyesinden 504 Bininin Seçmen Kütüklerinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti'nin 10 Milyon 337 Bin Üyesinden 504 Bininin Seçmen Kütüklerinde...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Politika
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