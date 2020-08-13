Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasına katıldı (3) - Son Dakika

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi
" AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile tören alanında
Sanatçı Uğur Işılak'ın konuşması
Sanatçı Altan Çetin'in "Nereden Nereye" şarkısını söylemesi
Altan Çetin'in konuşması
Sanatçı Ceyhun Çelikten'in sahneye çıkması ve şarkı söylemesi
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.
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