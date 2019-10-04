Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı otele...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı otele...

55 dakika önce

AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterle inişi Araç konvoyunun Eliz Otel'e gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 29.

AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterle inişi

Araç konvoyunun Eliz Otel'e gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi. Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı otele...

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:33 Kaynak: AA
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