Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı otele...

AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterle inişi

Araç konvoyunun Eliz Otel'e gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi. Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e geçti.