Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin "Ankara Adayları"Nı Açıkladı (1)
21 dakika önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:24 Kaynak: AA
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