Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Diyarbakır Mitingine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Diyarbakır Mitingine Katıldı

38 dakika önce

- AK Parti'nin Diyarbakır mitingi Mitinge katılan vatandaşların bekleyişi Asılan pankart ve afişlerden detay görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti...

- AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
Mitinge katılan vatandaşların bekleyişi
Asılan pankart ve afişlerden detay görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:24 Kaynak: AA

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