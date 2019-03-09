Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Diyarbakır Mitingine Katıldı
38 dakika önce
- AK Parti'nin Diyarbakır mitingi Mitinge katılan vatandaşların bekleyişi Asılan pankart ve afişlerden detay görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti...
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:24 Kaynak: AA
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