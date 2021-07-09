Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin en büyük özelliği ülkenin dört bir yanında, iç ve dış şartlar ne olursa olsun, eser ve hizmet siyasetini... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. (6)

"AK Parti'nin en büyük özelliği ülkenin dört bir yanında, iç ve dış şartlar ne olursa olsun, eser ve hizmet siyasetini kesintisiz sürdürmüş olmasıdır"