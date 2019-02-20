Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Etimesgut Mitingine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Etimesgut Mitingine Katıldı

16 dakika önce

- Cumhur İttifakının Etimesgut mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- Cumhur İttifakının Etimesgut mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:05 Kaynak: AA

Ankara, Cumhurbaşkanı, Etimesgut, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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