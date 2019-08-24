Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin içinde gedik açma çabaları hep olduğu gibi yine boşa...

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AK Parti Rize İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:20 Kaynak: AA
AK Parti Rize İl Başkanlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.
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